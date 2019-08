Furti: fermato a Dicomano a bordo di un'auto rubata  

Stamani i carabinieri hanno intercettato un’auto rubata il 20 agosto scorso a Greve in Chianti. Il conducente del veicolo, un cinquantunenne residente in Campania e già noto alle forze di polizia, è stato fermato a ridosso del centro abitato e, dopo i controlli di rito, arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Nola: deve espiare quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di evasione e ricettazione, commessi a Ottaviano (NA) dal 2013 al 2014.

Portato presso la casa circondariale di Solliciano, deve rispondere anche del reato di ricettazione per il veicolo rubato che guidava, che è stato restituito al legittimo proprietario.