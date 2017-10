Trovata ferita in un parco dopo la serata in discoteca: è grave

Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata ferita ed in una pozza di sangue nel parco dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino, non lontano da Firenze. Le condizioni della minore - secondo quanto si è appreso - sono gravi e la giovane è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze.

La ragazza, italiana, potrebbe non essere del posto. A ritrovarla questa mattina sono stati alcuni amici che avevano trascorso con lei la serata di ieri sera in discoteca e dai quali si era separata proprio al Parco dell'Ambrogiana, non lontano all'ex ospedale psichiatrico giudiziario e abituale ritrovo di giovani.

Il parco, che si trova alla confluenza tra il fiume Pesa e l'Arno, è abbastanza distante dalle case ed è dunque difficile che qualcuno degli abitanti possa aver sentito qualcosa.