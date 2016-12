Il 2016 tutto d'un fiato: fatti e misfatti dell'anno che se ne va

OMICIDIO DI ASHLEY OLSEN: La mattina del 9 gennaio l'americana Ashley Olsen viene trovata morta, strangolata, nella sua casa di via Santa Monaca, nell'Oltrarno, a due passi da piazza del Carmine, dove viveva da due anni. Secondo le ultime notizie, i risultati della perizia effettuata sul corpo di Ashley, potrebbero mettere in dubbio la ricostruzione della procura e l'impianto di accusa nei confronti di Cheik Diaw, accusato dell'omicidio e tuttora in carcere.

RIAPRE IL TEATRO NICCOLINI: Dopo vent'anni il Niccolini, lo storico teatro di via Ricasoli, il più antico di Firenze, è stato nuovamente riaperto a gennaio dopo un lungo restauro, finanziato da Mauro Pagliai, che l'ha acquistato.

OMICIDIO - SUICIDIO ALL'ISOLOTTO: Nella notte del 15 maggio un uomo e una donna, Mattia Di Teodoro e Michela Noli, sono stati ritrovati senza vita dentro un'auto in via dell'Isolotto. Secondo la ricostruzione, l'uomo, 33enne, avrebbe colpito la ex moglie con un coltello per poi togliersi la vita con la stessa arma, ritrovata poi dagli agenti nella macchina parcheggiata lungo l'Arno.

IL CROLLO DEL LUNGARNO TORRIGIANI: Una voragine di circa 200 metri, per 7 metri di larghezza, si è aperta la mattina del 25 maggio poco dopo le 6 sul lungarno Torrigiani, tra Ponte Vecchio e Ponte alle Grazie. Oltre venti auto vennero letteralmente inghiottite dall'asfalto e dall'acqua. All'origine del cedimento la rottura di un grosso tubo dell'acqua. Al momento, la procura di Firenze ha chiesto al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento in corso sulla voragine che si aprì a causa di un tubo dell'acquedotto rotto.

DUPLICE OMICIDIO IN VIA FIUME: Il 29 giugno un trans 45enne venne ucciso con 94 coltellate nella sua abitazione di via Fiume, nel centro di Firenze, insieme alla 27enne dominicana Mariela Josefina Santos Cruz .Del duplice delitto è accusato il 42enne Mirco Alessi, fermato nel Senese alcune ore dopo l'omicidio.

ANTEPRIMA MONDIALE DI "INFERNO": Vip del mondo dello spettacolo e dell'alta società partecipano alla prima mondiale del film Inferno, l'ultimo film di Ron Howard, tenutasi l'8 ottobre presso un blindatissimo Teatro dell'Opera. La presentazione del film era stata anticipata da una spettacolare proiezione su Ponte Vecchio.

TERREMOTO: Il 25 ottobre una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata alle 18:53 con epicentro a Castelfiorentino ad una profondità di 8.6 km. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è stato avvertito in modo chiaro dalla popolazione di Firenze e provincia.

L'ALLUVIONE 50 ANNI FA: Nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 1966, Firenze fu colpita da una grave alluvione, causata dallo straripamento dell’Arno in seguito a una lunga serie di piogge nei giorni precedenti. Nel 2016 il capoluogo toscano ha ricordato quella tragedia attraverso numerosi eventi e commemorazioni.

NOVEMBRE - LEOPOLDA 7: La kermesse organizzata da Matteo Renzi si è svolta dal 4 al 6 ottobre presso la Stazione Leopolda di Firenze. Per rivivire l'evento, scopri il video di Firenze Today.

NOVEMBRE - I MEDICI, BOOM DI ASCOLTI E QUALCHE POLEMICA: Si è conclusa martedì 8 novembre, con la messa in onda delle ultime due puntate "Purgatorio - Epifania", la serie tv evento della Rai "I Medici - Masters of Florence". Un vero e proprio successo internazionale, dove non sono mancate polemiche e critiche.

EMERGENZA MENINGITE: Prosegue l'emergenza meningite in Toscana. L'ultima diagnosi di sepsi da meningococco di tipo C è stata confermata su un bambino di 4 anni di Cascina. Il bambino era stato ricoverato in un primo momento all'ospedale Cisanello di Pisa. Con l'aggravarsi della situazione i sanitari hanno disposto l'immediato trasferimento con l'elisoccorso al Meyer.