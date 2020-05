Fase 2 a Firenze: tutto quello che c'è da sapere

Domani scatterà la Fase 2 dell'emergenza sanitaria. Riaprono alcune attività - ad esempio manifattura, costruzioni, commercio all'ingrosso, agenzie immobiliari - permettendo a molti di tornare a lavoro. Ricordiamo che sarà anche permesso lo spostamento, all'interno del Comune e della Regione, per andare a trovare parenti (anche se con modalità molto ristrette), per tornare al proprio domicilio e fare attività fisica (in Toscana questo è permesso dal 1 maggio).

Non si potrà uscire dalla propria regione se non per comprovate necessità di salute o di lavoro (sarà sempre garantito il rientro al proprio domicilio).

Informazioni utili sulla Fase 2

Tramvia

Orari, frequenze, distanziamento, misure di sicurezza: mascherine e guanti.

Autobus e trasporti

Distanziamento, misure di sicurezza: mascherine e guanti.

Sicurezza sui mezzi: la nuova ordinanza regionale

Il bus si prenota: la sperimentazione nel Valdarno

Ristorazione, take away e consegne a domicilio

Non sarà obbligatorio prenotare il pasto da andare a ritirare, ma è comunque consigliato.

Mercati

Cimiteri

Riaprono, ma per accedere ad alcuni sarà necessario prenotarsi.

Riapre il Duomo

Si potrà tornare a pregare singolarmente nella Cattedrale.

Orti sociali

Riaprono dal 6 maggio.

Giardini, ville, parchi e le Cascine riaprono

Dopo queste prime aperture anche altre ville saranno riaperte.

Sì, a giri in bici e passeggiate nel comune

Non si potranno usare mezzi privati o pubblici per spostarsi dalla propria abitazione solo per fare attività sportiva. Si potrà partire a piedi o in bicicletta dalla propria abitazione e lì tornare.

Chi sono i congiunti?

Spostamenti: resta la necessità dell'autocertificazione

E' possibile muoversi nel proprio comune, fuori dal proprio comune è possibile solo per comprovate esigenze sanitarie o lavorative. Tra le motiviazioni c'è anche l'andare a trovare un parente, ma l'incontro dev'essere svolto nel rispetto delle restrizioni sanitarie: uso di mascherine, guanti e rispettando le distanze..

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.