Farmacie, diventano 3 quelle aperte tutto l'anno h24

Tre farmacie (e non più solo una) 365 giorni l’anno aperte 24 ore su 24. E' uno dei provvedimenti annunciati ieri in conferenza stampa dal sindaco Dario Nardella per cercare di venire incontro alle richieste di residenti e turisti.

Fino ad oggi l'unica farmacia aperta tutto l'anno h24 era quella alla stazione di Santa Maria Novella, a breve si aggiungeranno la farmacia n.8 di Novoli e quella n.10 di viale Europa.

Nardella annuncia anche voucher-bebè per l’acquisto di prodotti per neonati (ancora non si sa di quale valore), buoni destinati alle fasce deboli della popolazione, due nuove auto elettriche per la consegna gratuita a domicilio dei farmaci agli anziani non autosufficienti, un servizio di interpretariato, mediazione culturale e informazione sanitaria e un piano per installare i defibrillatori in tutte le farmacie comunali cittadine.

Tutti questi interventi rientrano nell'accordo tra la direzione servizi sociali del Comune e A.Fa.m spa (Azienda Farmaceutica Municipalizzata), con cui Palazzo Vecchio ha prolungato il contratto di servizio. Afam sosterrà i costi per i nuovi servizi con circa 1 milione e 150mila euro annue (si stima che i nuovi nati a Firenze siano 2mila500 all'anno, se per ognuno fosse dato un 'voucher-bebé', come l'ha chiamato il sindaco, di 450 euro l'intera cifra sarebbe già stata spesa, quindi probabilmente il 'buono' non potrà essere molto alto).

a fronte di ricavi per circa 611mila euro per 30 anni. Gli altri 543mila euro saranno coperti senza oneri sul bilancio comunale grazie alla proroga del servizio con Afam, che scadrà dunque nel 2049.