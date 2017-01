Farmaceutico Militare, il consiglio comunale: “Ora potenziamo ricerca e produzione di farmaci per le malattie rare”

Il consiglio comunale ha approvato ieri una risoluzione per potenziare il ruolo dello stabilimento farmaceutico militare di Firenze nella ricerca e produzione di farmaci “orfani” (quelli che le case farmaceutiche non vogliono produrre perché non portano grossi guadagni, visto che sono destinati ad un relativamente basso numero di pazienti, ndr) per la cura di malattie rare.

La risoluzione, proposta Nicola Armentano (Pd), invita il governo a potenziare e valorizzare il ruolo dello stabilimento, in quanto struttura pubblica, nella ricerca di farmaci per la terapia delle malattie rare e per assicurare la disponibilità a costi ridotti dei farmaci “orfani” e altri trattamenti per le malattie rare.

La risoluzione chiede anche, ove necessario, il potenziamento del personale del farmaceutico. Si chiede inoltre al presidente della Toscana Enrico Rossi e al sindaco Dario Nardella di promuovere l'istanza nei confronti di governo e Parlamento.

“Con questa risoluzione – spiega Armentano, presidente della commissione salute –, puntiamo a dare forza ad una continuità dello stabilimento sia per mantenerne le eccellenze sia per il ruolo di grande rilevanza sanitaria contro le malattie rare”.

Il farmaceutico militare di Firenze è balzato agli onori delle cronache nazionali per essere il primo luogo in Italia dove viene prodotta e raccolta 'cannabis di Stato', utilizzata a scopi farmaceutici e come anti-dolorifico. La commercializzazione è iniziata nei giorni scorsi, con il ritiro dei farmaci a base di cannabis da parte delle prime farmacie.