Fan in delirio per Caparezza: oltre mille all'Hard Rock/ FOTO

Si intitola "Prisoner 709" la nona fatica musicale di Caparezza (al secolo Michele Salvemini), il cantautore e rapper diventato famosissimo per le celebri hits "Sono fuori dal tunnel" e "Vieni a ballare in Puglia" . Dalle 18 di oggi all'Hard Rock Cafè in Piazza della Repubblica a Firenze ha incontrando i fan autografando l'album e posando per una foto. Hanno potuto partecipare coloro che hanno comprato l'ultimo disco.

Già alle 17 si è formata una lunga coda. Più di mille hanno aspettato di incontrare il cantante. Caparezza farà tappa con il suo nuovo tour il prossimo 24 novembre al Mandela Forum. In coda tantissimi adolescenti e anche qualche bambino accompaganto dai genitori.

Registrato tra Molfetta e Los Angeles insieme a Chris Lord-Alge, "Prisoner 709" è un concept album di sedici brani, alcuni incisi in collaborazione con John De Leo, DMC e Max Gazzè, frutto di una profonda crisi interiore del rapper, incentrato sulla tematica dell'ingabbiamento all'interno della propria dimensione mentale. Rispetto a “Museica”, uscito tre anni prima, "Prisoner 709" presenta sonorità molto più vicine al rap e al rock e tematiche più intimistiche e riflessive.

Nell'album sono presenti numerosi riferimenti all'acufene, disturbo che ha colpito il cantante nel 2015 e che lo ha sensibilmente influenzato nella realizzazione di quest’ultima fatica musicale. In occasione della presentazione dell'album, il 14 settembre 2017 a Milano, Caparezza ha spiegato il significato del numero 709, una sorta di crisi d'identità che il cantante ha avuto negli anni precedenti. Il numero 7 rappresenta il suo nome, Michele, composto di sette lettere, mentre sono nove quelle della parola Caparezza. In occasione del lancio del disco, il cantante ha anche dichiarato che per ogni brano si è divertito a trovare contrapposizioni tra parole di sette e nove lettere, per enfatizzare il significato introspettivo dell'album. Lo zero, invece, rappresenta la continua scelta fra il 7 e il 9, ed è anche un rimando alla forma circolare di un disco musicale.