Calcio, offese alle vittime dell'Heysel. I familiari: “La Fiorentina prenda posizione”

Dura protesta dell'Associazione familiari delle vittime dell'Heysel, per i manifesti comparsi domenica 15 gennaio nei pressi dello stadio Artemio Franchi, prima di Fiorentina-Juventus. Manifesti con la scritta '-39 nessun rispetto', che richiamavano la tragedia del maggio 1985, quando a Bruxelles, prima della finale di Coppa Campioni contro il Liverpool, morirono 39 tifosi juventini.

“Non siamo più disposti a tollerare episodi del genere, da oggi adotteremo una linea dura nei confronti di tutti coloro che con scritte, comportamenti o parole rievochino impropriamente la strage dell’Heysel”, afferma Andrea Lorentini, presidente dellAssociazione, che annuncia la volontà di intraprendere vie legali.

“Da 32 anni a Firenze si ripete questo scempio. Nel 2015 abbiamo scritto al presidente Della Valle, che condivise il nostro sdegno, ma ciò non ha sortito alcun effetto. È necessario che la Fiorentina prenda un’ulteriore e seria presa di posizione”, chiede Lorentini, che ha scritto una nuova lettera alla dirigenza viola, inviata anche al sindaco di Firenze Dario Nardella e al Centro di coordinamento dei viola club.

“Offendere le vittime dell’Heysel significa non solo oltraggiare la memoria di quei 39 caduti, ma riaprire una dolorosissima ferita per 39 famiglie - conclude Lorentini -. Significa mancare di rispetto a mogli, madri, figli, fratelli che da quel maledetto 29 maggio 1985 hanno visto la loro vita stravolta e distrutta per una partita di calcio”.

Otello Lorentini, fondatore dell’Associazione e morto nel 2014, era tra l'altro tifoso della Fiorentina. L’Associazione, che lotta anche contro la violenza negli stadi, è stata insignita a Firenze, nel novembre del 2015, del Gonfalone d’Argento, la massima onorificenza del consiglio regionale della Toscana, come riconoscimento dell’impegno civile che porta avanti per i valori dello sport.