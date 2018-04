False fatture per l'outlet: i genitori di Renzi rischiano il processo

La Procura di Firenze ha notificato gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, alla moglie Laura Bovoli e all'imprenditore pugliese Luigi Dagostino. I genitori dell'ex segretario del Pd ed ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e l'immobiliarista con attività in Toscana legate agli outlet commerciali, sono indagati dalla Procura nell'ambito di un'inchiesta sull'emissione di alcune sospette fatture false, condotta dai sostituti procuratori Luca Turco e Christine von Borries.

Sono due le fatture che secondo la procura di Firenze sarebbero state emesse a fronte di prestazioni mai eseguite: la prima, dell'importo di 20 mila euro più Iva, è stata emessa il 15 giugno 2015 dalla Party, società dei Renzi, alla Tramor di Dagostino per uno "studio di fattibilità commerciale per collocazione area destinata al food" nel nuovo insediamento presso l'outlet The Mall di Reggello.

L'altra fattura sarebbe stata invece emessa il 30 giugno 2015 dalla Eventi 6, sempre dei Renzi, e ancora alla Tramor, e ha per oggetto uno studio sulla fattibilità di un progetto di incoming e logistica per turisti asiatici, che sarebbe stato consegnato il 30 maggio 2015.