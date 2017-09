Fake news: 17mila 'interessati' alla Notte Bianca di Firenze, ma non c'è

Notte Bianca a Firenze questa sera, 29 settembre 2017. Dalle 20 in piazza Santa Croce. Lo annuncia un evento Facebook: 17mila le persone 'interessate' e 2.200 quelli che annunciano di partecipare. “Stasera c'è la notte bianca?” “Ma è vero?”, si domandano in tanti sul social network. No, è tutto falso, fake news: non c'è nessuna notte bianca.

Non c'è solo l'evento sulla Notte Bianca inesistente. Altri fantomatici profili annunciano eventi quali l'apertura a Firenze dei magazzini Harrods, annunciata per il prossimo 31 maggio in piazza della Repubblica e di uno Starbucks il 25 maggio. Anche tutte queste notizie sarebbero false. Nessuna conferma è infatti arrivata da Palazzo Vecchio.

Tra le ultime fake news più note, c'è stata quella dell'annuncio dell'apertura di un Ristorante Nutella, rivelatesi falsa. E' un vero e proprio assedio dal quale è difficile difendersi.