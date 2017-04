Via Faentina, sente i ladri in casa mentre è in bagno

Ieri sera ladri in azione in Via Faentina. Un 29enne si trovava nel bagno della sua abitazione quando ha sentito dei rumori provenire dalle altre stanze della casa. Dopo aver cominciato a gridare, è uscito dal bagno scoprendo che i malviventi si erano appena allontanati con circa 80 euro.

Sempre in serata tre uomini sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme dopo essere penetrati all'interno di una casa di Via Castaldi. Poche ore prima, una coppia di uomini ha tentato di forzare la portafinestra di un'abitazione in Via Trieste. Sorpresi da un'anziana, che si trovava in compagnia di una badante, sono fuggiti.