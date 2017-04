Ex deposito tram Varlungo: un complesso da recuperare

Oggi vi scrivo perché mi sono soffermato ad ammirare una splendida testimonianza di archeologia industriale che si trova nel quartiere di Campo di Marte, precisamente in via De André a Varlungo, proprio vicino alla ciclo-pedonale. L'edificio ha una storia significativa per il rione che bisogna far conoscere. Fu realizzato nel lontano 1890 da una ditta belga che allora gestiva il trasporto fiorentino e di quel passato tutt'oggi conserva splendide tracce nei mattoni della facciata e nell'intelaiatura di ghisa: la prima modernizzazione della città è passata da questo edificio in mattoni. È di proprietà del Comune dal 1935, dopo è stato trasformato in deposito dell'Ataf, poi officina; è abbandonato da troppo tempo ma non è affatto disabitato. Lo testimoniano materassi, vestiti, bottiglie in gran quantità, rifiuti di ogni genere disseminati all'interno e all'esterno del complesso; non di rado infatti si assiste a movimenti nel complesso: vi sono molti varchi nelle recinzioni. Nel corso degli anni non sono mancate in passato ipotesi di recupero come ad esempio la trasformazione in moschea o in autosalone che però sono rimaste ipotesi. L'edificio è pericolante, come per altro ricordato dai molti cartelli che vi sono affissi: è irresponsabile permettere che si possa entrare o addirittura vivere in un luogo tanto insicuro. Uno stabile di oltre 3000 metri quadri dovrebbe avere miglior sorte di questa, deve avere una sorte migliore: in un'epoca nella quale l'architettura soprattutto in Europa, Germania e Francia in primis, si esalta nel recupero edilizio e nella rigenerazione urbana, secondo il principio del consumo zero di suolo, un edificio del genere che ha un valore intrinseco e una storia può costituire uno spunto di sperimentazione. Forse l'edilizia sociale o la creazione di uno spazio polifunzionale dove ospitare artisti nei luoghi che un tempo ispirarono i Macchiaioli potrebbero essere prospettive migliori dell'attuale abbandono. Lorenzo Somigli Segretario Giovani Lega Nord Firenze