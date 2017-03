Ex Caserma Lupi di Toscana, la Cgil: “Prevedere una struttura per anziani”

“Oltre le solite case”, era questo il titolo dell'incontro tenutosi questa mattina all'ospedale di Torregalli sul futuro della ex Caserma Gonzaga-Lupi di Toscana, per iniziativa dello Spi Cgil (la sezione pensionati) Firenze/Scandicci.

“Le sezioni Spi-Cgil del Quartiere 4 di Firenze e di Scandicci hanno ritenuto importante inserirsi nel percorso partecipativo attivato dalle Istituzioni locali sul recupero e rilancio della vasta area attualmente occupata dalla Caserma Gonzaga”, dicono gli organizzatori.

Il Comune di Firenze intende infatti realizzare nell'area dell'ex caserma un complesso urbanistico costituito da insediamenti abitativi, artigianali, direzionali, commerciali e per servizi con varie funzioni e tipologie, oltre a spazi sociali e aree verdi.

Lo Spi Cgil, per l'area della ex caserma, propone l’ipotesi di prevedere anche un condominio protetto per le persone anziane autosufficienti in condizioni di fragilità: “In tale contesto potrebbero trovare una risposta specifica e distinta anche le esigenze di permanenza temporanea dei degenti dell’Ospedale Torregalli e dei loro familiari e soprattutto quelli del Nuovo Centro Don Gnocchi: uno spazio uso foresteria di prossimità a prezzi calmierati che qualifichi le strutture sanitarie e il territorio in cui operano”.