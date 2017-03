Fisco: scoperti 658 evasori totali, nascosto 1 miliardo di euro

658 evasori totali smascherati, 649 persone denunciate per reati tributari, 1.000 lavoratori in nero scoperti, appalti irregolari per 187 milioni di euro, danni erariali per 118 milioni, 273 persone denunciate per reati contro la pubblica amministrazione, 80 milioni di ricchezze illecite confiscate alla criminalità organizzata, 460 chili di droga intercettati, 13 milioni di prodotti contraffatti tolti dal mercato, 462 denunce e 20 arresti per reati finanziari. E' il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza in Toscana nel 2016, presentato questa mattina nella sede di via Santa Reparata.

EVASIONE FISCALE - Nel 2016, il totale delle ricchezze sottratte al fisco scoperte dai finanzieri nella sola Toscana ammonta a 1 miliardo e 170 milioni di euro. Sono emerse grazie ad oltre 46mila interventi, di cui oltre 33mila su scontrini e ricevute. Il 25% dei soggetti controllati è risultato irregolare.

Denunciate per reati tributari 649 persone, tra emissione di fatture false, frode fiscale, dichiarazioni infedeli; omesse dichiarazioni dei redditi. Sequestrati oltre 63 milioni di euro tra beni immobili e finanziari. Proposto il sequestro per altri 306 milioni. 658 sono gli evasori totali, completamente sconosciuti al Fisco, che hanno occultato una ricchezza imponibile pari a 630 milioni di euro.

LAVORO NERO - 219 i datori di lavoro scoperti ad impiegare circa un migliaio di lavoratori in nero o assunti in maniera irregolare, senza le tutele di legge. Nell'area tra Firenze e Prato sono stati ispezionati 35 capannoni industriali gestiti da cittadini cinesi, con il sequestro/chiusura di oltre 7.000 metri quadri di locali, per reati o violazioni alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Scoperti 123 lavoratori in nero o irregolari.

ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accertate frodi comunitarie per 1.285.000 euro, illecite percezioni/richieste di contributi pubblici per 7.318.000. Accertati danni erariali per 118 milioni di euro. Individuate assegnazioni irregolari di appalti pubblici per 187 milioni di euro. 273 le persone denunciate, di cui 8 arrestate, per reati contro la pubblica amministrazione, tra corruzione, concussione, peculato e abuso d’ufficio. Riscontrate indebite esenzioni pari a 111mila euro. Accertate frodi sanitarie per 547mila euro. 507 i “falsi poveri” scoperti. Individuata una truffa all’INPS per 1.336.000.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA - Confiscati beni per circa 80 milioni di euro. Negli aeroporti di Firenze e Pisa sono stati intercettati 134 corrieri di denaro contante non dichiarato per 2,2 milioni di euro. 437 le persone denunciate per reati finanziari, delle quali 17 arrestate; 25 gli usurai denunciati (3 arresti).

DROGA - Intercettati 420 chili di cocaina, 40 di hashish e marijuana. Denunciate 482 persone, di cui 99 arrestati.

ABUSIVISMO COMMERCIALE - Denunciate 528 persone, 6 arresti. Sequestrati 4,6 milioni di capi di abbigliamento contraffatti e 8,9 milioni di articoli non sicuri.