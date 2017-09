Karate, Eva Pieri andrà ai campionati del mediterraneo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Eva Pieri è stata convocata dalla nazionale italiana di karate per partecipare ai campionati del Mediterraneo che si svolgeranno a Tangeri. Unica toscana della spedizione azzurra sarà l'atleta dell'Etruria Karate Firenze che da due anni consecutivi si laurea campionessa italiana, e che come al solito si sta preparando scrupolosamente per l'importante manifestazione. La prima gara stagionale dopo la pausa estiva è andata bene, argento nell'open Internazionale di fine agosto, mentre dal 12 settembre sarà impegnata a Roma al seminario della nazionale. In Marocco si cimenterà nella categoria juniores +59 kg, e oltre che dalla padrona di casa dovrà guardarsi dall'egiziana e dalla francese, le avversarie più pericolose. Starà alla fiorentina dimostrare ancora una volta tutto il suo valore sul tatami.