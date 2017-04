Latte, arriva l'etichetta di origine: “Tutelato il made in Italy”

Da domani, mercoledì 19 aprile, le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero caseari devono indicare il nome del Paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, l’indicazione di origine potrà essere assolta con una sola dicitura: “Origine del latte: Italia”.

“Questo risultato – sottolinea l’onorevole toscano Marco Donati, che fa parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione – è frutto del lavoro del governo italiano, impegnato in ambito europeo per ottenere la tracciabilità e la trasparenza del Made in Italy. I nostri territori vocati all’agricoltura e alle produzioni di pregio hanno diritto di essere tutelati per far riconoscere che il prodotto italiano è un prodotto di qualità. Allo stesso tempo è necessario garantire al consumatore le giuste informazioni e consentirgli di verificare la provenienza e il luogo di trasformazione del prodotto che acquista. Dopo il latte - aggiunge Donati -, il governo sta lavorando per ottenere la stessa etichettatura su grano e riso”.