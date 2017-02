Estorsione, atti intimidatori contro l'imprenditore amico di Renzi

Nella serata di ieri, militari del Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze – Dott.ssa Anna D. Liguori – su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Capo Dott. Giuseppe Creazzo, nei confronti di due persone, per le ipotesi di reato di “concorso in estorsione continuata” in merito agli atti intimidatori nei confronti delll'imprenditore fiorentino Andrea Bacci (amico dell'ex premier Matteo Renzi). Eseguite diverse perquisizioni.

