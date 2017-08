Esplosione alla cabina dell'Enel, blackout elettrico a Firenze e Scandicci / FOTO

Un botto e poi fiamme, seguite da altri botti. E' successo ieri sera, mercoledì 2 agosto, intorno alle 22:30, quando si è sprigionato un incendio ad una cabina dell'Enel di Ponte a Greve, in via Tiziano.

Alcuni testimoni raccontano di una 'palla di fuoco' sviluppatasi da un pilone all'altro, con fiamme alte diversi metri.

L'incendio ha causato il blackout e la mancanza totale di elettricità in diverse zone di Firenze, con vaste zone dell'Isolotto, di Soffiano, di Ponte a Greve, di San Frediano rimaste al buio per alcuni minuti, in alcuni casi anche fino a 20 minuti. Blackout si sono registrati anche a Scandicci.

Sono intervenuti sul posto vigili del fuoco e i carabinieri. E' possibile che il guasto sia stato dovuto al picco di energia richiesto in questi giorni roventi, dovuto in gran parte all'utilizzo massiccio di condizionatori d'aria.