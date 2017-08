Esodo estivo, bollino nero per il traffico autostradale

Quella di domani, sabato 5 agosto, sarà una giornata rovente. Non solo per le alte temperature previste, l’ondata di calore non ha intenzione di abbandonare la provincia di Firenze, ma anche per il traffico. Autostrade per l’Italia prevede traffico intenso, code e rallentamenti verso le principali destinazioni turistiche, tanto da avere contrassegnato la giornata con ben due bollini neri uno la mattina e uno per il pomeriggio. Per questo motivo è stato disposto il blocco dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22, blocco che interesse anche la giornata di oggi fino alle 22.

A Firenze sono previsti rallentamenti sulla A1 tra Firenze e Scandicci e all’imbocco della A11. Probabile traffico anche in città all’altezza di viale Talenti, la principale direttrice che porta dal centro alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, a causa dei cantieri aperti in zona.