Ticket sanitari, esentate le forze dell'ordine

La Regione Toscana estende l'esenzione dal ticket, cioè della partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza farmaceutica, ad alcune categorie, tra le quali gli appartenenti alle forze dell'ordine che subiscano infortuni nello svolgimento del proprio lavoro.

Le categorie ai quali viene estesa l'esenzione comprendono i minori residenti in Toscana allontanati temporaneamente dalla propria famiglia attraverso il ricorso all'affidamento familiare, i neo maggiorenni nella fascia di età 18-21 anni inseriti in strutture di accoglienza socio-educative e ai neo maggiorenni che risultino in carico ai servizi sociali in base ad altri percorsi/progetti di accoglienza che prevedano la continuità educativa e il raggiungimento dell'autonomia.

L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione per le prestazioni di pronto soccorso (compreso l'eventuale contributo per la digitalizzazione) classificate con codice bianco o azzurro (per gli altri codici colore la prestazione di pronto soccorso è comunque gratuita), erogate in seguito a infortuni sul lavoro, viene estesa appunto anche agli appartenenti alla forze di Polizia, Carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco, che non godono di copertura Inail.

L'estensione dell'esenzione rientra in una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e approvata ieri dalla giunta regionale. Il caso dell'esenzione degli appartenenti alle forze dell'ordine si era posto dopo il grave ferimento di un artificiere, al seguito dell'esplosione di un ordigno, la mattina dello scorso Capodanno a Firenze.