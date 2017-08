Escursionisti fiorentini soccorsi in Carnia

Ieri pomeriggio gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti per aiutare due fiorentini, un 48enne e 49enne, rimasti bloccati su un sentiero da un albero caduto nei pressi delle Casere Ramaz, nel comune di Paularo.

I due turisti stavano rientrando da una gita lungo il sentiero, ad una quota di circa mille metri, non molto distante dalla strada per passo Cason di Lanza, quando hanno trovato l'albero di traverso a ostruire il sentiero. Hanno inizialmente provato a passare ma, in prossimità di alcuni salti di roccia, la donna si è trovata in difficoltà, non riuscendo più a proseguire perché bloccata dal panico. Una squadra li ha raggiunti, aiutandoli a superare l’ostacolo.