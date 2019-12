Mense scolastiche: “Escrementi di topo in un centro cottura”. Palazzo Vecchio: “Non risulta, subito controlli”

Arriva su Facebook una denuncia, corredata da foto, su presunti escrementi di topo in un locale dove si conserva il cibo al centro cottura della scuola primaria Vittorio Veneto di via San Giuseppe. A pubblicare le foto è Simone Scavullo, presidente del comitato Cittadini per Firenze.

“Rieccoci, centro cottura scuola Vittorio Veneto. Escrementi di topo nella stanza dove ci sono farine, pasta, riso. Tombino fatiscente nella stanza verdure, frutta con sporco all'interno”, scrive testualmente Scavullo sul social.

Nelle foto, con inquadratura piuttosto stretta, si vedono quelli che potrebbero essere escrementi e, sopra degli scaffali vicino, della pasta chiusa in confezioni.

“Sono foto di questa mattina (mercoledì 4 dicembre, ndr) - assicura Scavullo -. Ce le hanno mandate alcuni genitori”.

Riesplode la polemica dunque sulle mense scolastiche, dopo quelle delle scorse settimane, partite con alcune denunce su "porzioni scarse e di bassa qualità".

La replica di Palazzo Vecchio

“Al Comune non è arrivata alcuna segnalazione del genere. Se accadono cose del genere, la segnalazione deve arrivare immediatamente, per poter procedere, fare i controlli del caso e intervenire tempestivamente", si fa sapere da Palazzo Vecchio.

"Dai controlli fatti dai nostri uffici in questo centro cottura la scorsa settimana non risultava niente del genere. Sono stati fatti anche controlli precedenti da cui non emergeva alcuna criticità di questo tipo. Controlleremo subito domani mattina (giovedì 5 dicembre) e se venissero accertate mancanze da parte dell'azienda saranno comminate le giuste sanzioni”.