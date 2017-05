Perde la testa per la bella escort: arrestato per stalking

Prima l'aveva vissuta nei panni del cliente poi era diventato il suo fidanzato. Una relazione che però era terminata nell'estate 2016 ma di cui non voleva fare a meno. Tanto che ieri ha tentato di riallacciare i rapporti con quella escort straniera per cui aveva perso la testa. L'uomo l'ha seguita dal Nord Italia fino in città dove la vittima voleva passare qualche giorno di relax. Lei l'ha trovato davanti la porta dell'abitazione dove alloggiava in Via Palazzo dei Diavoli. La 28enne ha ribadito di non volerne più sapere. Rifiuto per cui è stato aggredita con calci e pugni. Violenza tale da far intervenire anche alcuni passanti in suo soccorso.

Sul posto è poi arrivata una volante della polizia che ha subito fermato l'ex, un 53enne di Alessandria. Per poi arrestarlo per stalking. Infatti gli agenti, ricostruendo la vicenda, hanno scoperto che la donna era stata aggredita dalla ex fiamma in almeno due precedenti occasioni. Riportando in un caso 8 giorni di prognosi e in un altro cinque. Il 53enne è stato messo ai domiciliari con l'accusa di atti persecutori.