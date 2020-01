Esce a festeggiare il Capodanno, al rientro trova la casa svaligiata

Amara sorpresa ieri mattina per una fiorentina di 40 anni. La donna era uscita per festeggiare la notte di Capodanno e al suo ritorno a casa, intorno alle 8, ha scoperto che i ladri avevano svaligiato il suo appartamento.

Il furto in abitazione è avvenuto in via dei Frullani, nella zona di Coverciano. I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno frugato indisturbati nell'abitazione, portando via gioielli in oro e pietre preziose per un valore di diverse migliaia di euro. L'esatto valore del bottino è in corso di quantificazione. Sull'episodio indaga la polizia, chiamata dalla stessa proprietaria.

Le zone di Campo di Marte e di Coverciano, nel quartiere 2, erano già state "battute" dai ladri nei giorni delle festività natalizie.