L'Eredità licenzia le 'professoresse': il commento della mugellana Eleonora Cortini / FOTO

Eleonora Cortini, nata a Borgo San Lorenzo nel 1992, non sarà più una delle 'professoresse' dell'Eredità. Lo annuncia la stessa soubrette sul suo profilo Instagram.

"Per la prima volta dopo 6 meravigliosi anni passati insieme - scrive Eleonora - il nostro rientro delle vacanze non sarà insieme a voi. A prescindere dalle volontà di ognuna di noi, il programma ha scelto di intraprendere un percorso nuovo che non comprenderà la nostra presenza, sarà sicuramente un percorso altrettanto bello ed è quello che desideriamo con il cuore visto che continueremo a sentirlo un po’ nostro anche se ne abbiamo già una grande mancanza!! Non solo del programma ma di tutti voi, che ci avete seguito con affetto e che volevamo cogliere l’occasione di ricambiare con un immenso e sentito GRAZIE. Un abbraccio a tutti voi".

Eleonora era arrivata giovanissima negli studi di Cinecittà, prima aveva affiancato il fiorentino Carlo Conti e poi Fabrizio Frizzi. Il programma pre-serale di Rai1 riprenderà tra poche settimane ma a quanto pare senza 'Professoresse'.

Le 'Professoresse' dallo scorso anno erano passate da essere 4 a 3. Nel 2016 Laura Forgia, con cui Eleonora aveva partecipato come concorrente alla trasmissione 'Pechino Express', aveva deciso di abbandonare l'Eredità. Erano rimaste a fianco di Fabrizio Frizzi Eleonora, Francesca Fichera (che ha condotto le ultime puntate della stagione 2016-2017 con il pancione) e Ludovica Caramis.

Cortini da giugno è diventata una delle voci di Radio Fiesole, ha condotto per tutta l'estate la trasmissione 'Espresso Doppio'. Eleonora ha collezionato ottime critiche in questi anni sicuramente la rivedremo sul piccolo schermo.