 Empoli, raggiro del finto avvocato: anziana "vispa" fa beccare il truffatore

Cala il numero di truffe agli anziani con la tecnica del falso avvocato o carabiniere sebbene il fenomeno non sia ancora del tutto debellato. Ieri, infatti, un 29enne di Napoli è finito in manette dopo aver tentato di raggirare una 83enne di Empoli. Verso l’ora di pranzo la pensionata era stata contattata telefonicamente da un individuo che, qualificandosi come carabiniere, aveva affermato che il figlio era trattenuto in caserma dopo aver provocato un sinistro stradale. E che poco dopo si sarebbe presentato un collega al quale avrebbe dovuto consegnare 2.500 euro per garantirne il rilascio.

L’anziana, ricordando i consigli ricevuti dai militari dell'Arma durante gli incontri della campagna informativa antitruffe, mentre teneva occupato il truffatore al telefono con il cellulare ha chiamato il 112. Immediatamente i militari di Empoli sono intervenuti bloccando il truffatore mentre stava entrando nell’abitazione per il ritiro del denaro richiesto.