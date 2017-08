Empoli, tenta furto su un furgone ma viene scoperto

Ieri notte i carabinieri hanno arrestato un 53enne dopo che era stato sorpreso a tentare un furto su un furgone parcheggiato. L'uomo, sorpreso da figlio del proprietario del mezzo, era fuggito in auto fino all'incrocio tra la Via Giordano e la Via XI Febbraio. Qui i proprietari del furgone lo hanno bloccarlo tagliandogli la strada: il 53enne non ha esitato a speronarli. L’uomo però è stato bloccato. E' finito in manette e messo a disposizione della magistratura fiorentina. Il figlio del proprietario del furgone, che guidava il mezzo urtato, ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni.