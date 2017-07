Empoli, svastica sulla targa in ricordo dei deportati

E’ comparsa una svastica disegnata con spray nero sulla targa del monumento della ex Vetreria Taddei di Empoli che ricorda i 55 deportati empolesi nei campi di sterminio e di concentramento nazi-fascisti.

Sulla targa ci sono scritti i nomi degli uomini che l’8 marzo 1944 furono portati a Firenze e da lì in treno nei campi di sterminio. 26 di loro erano operai della ex vetreria che furono catturati per aver scioperato 4 giorni prima.

Non si è fatta attendere la risposta indignata del sindaco di Empoli Brenda Barnini, questa mattina impegnata a Firenze per il Consiglio Metropolitano come vice sindaco della Città Metropolitana, a nome di tutta la giunta e dell’amministrazione, mentre il vicesindaco Franco Mori è andato sul posto dove un operaio del Comune stava già intervenendo per tentare di ripulire il monumento dal gesto oltraggioso.