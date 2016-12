Empoli, branco senza biglietto accerchia capotreno: "Sei razzista"

Ieri pomeriggio una dozzina di cittadini nigeriani ha accerchiato un capotreno dopo che questo li aveva sorpresi senza biglietto lungo la tratta Empoli- Siena. Il gruppetto stava diventando piuttosto aggressivo, il capotreno è stato insultato e minacciato, oltre ad essere accusato di essere razzista, tanto da rendere necessario l'intervento di tre pattuglie dei carabinieri. I militari hanno parlato con gli stranieri, convincendone una buona parte a mettersi in regola con il titolo di viaggio.

Solo una donna si è rifiutata di pagare il biglietto e di mostrare i documenti di identità ai carabinieri, ripetendo più volte di "essere in Italia". Vista la situazione e considerato che il treno stava accumulando un forte ritardo, i militari hanno invitato la donna a seguirli per l’identificazione. A quel punto la nigeriana, dopo l’ennesimo rifiuto, si è scagliata contro uno degli operanti e lo ha graffiato vistosamente sulle mani per non farsi portare fuori dal treno. Con non poche difficoltà i carabinieri sono riusciti a contenerla e a portarla in caserma. Il treno quindi è ripartito con oltre mezz’ora di ritardo e la donna è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e detenuta in attesa del rito direttissimo di stamattina presso il Tribunale.