Empoli, denunciato un 42enne per gli sfregi alla chiesa Collegiata

Per gli sfregi alla chiesa Collegiata di Sant'Andrea di Empoli ed ad altri monumenti vicini, scoperti pochi giorni fa, è stato denunciato un 42enne di Empoli: sarebbe lui l'autore degli atti di vandalismo. La polizia è risalita all'uomo visionando i filmati delle telecamere della zona.

L'autore delle scritte vandaliche non sarebbe legato al gruppo di tifosi dell'Empoli Calcio, dei quali ha utilizzato la firma per siglare gli sfregi, effettuati con vernice nera. L'uomo avrebbe detto agli agenti di avere difficoltà personali e di aver fatto una “ragazzata”. La polizia sta insagando per verificare se sia lui l'autore di altri atti vandalici registratisi recentemente.