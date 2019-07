Empoli: bottigliate in centro, due feriti 

Nel tardo pomeriggio due cittadini nigeriani, di 25 e 32 anni, si sono affrontati in Piazza Farinata degli Uberti a colpi di cocci di bottiglia. Al termine della colluttazione il più grande ha riportato una ferita importante ad un braccio ed è stato trasportato all’ospedale di Empoli per le cure: non sarebbe in pericolo di vita. L’altro, che ha riportato lievi ferite da taglio, ha rifiutato le cure dei sanitari. Entrambi sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri e denunciati per lesioni aggravate.

Il consigliere comunale della Lega Chiavacci ha pubblicato dei video su quanto avvenuto (scene forti).