Empoli-Napoli, probabili formazioni: tutti confermati

L'Empoli affronta il Napoli, nel match della 29^ giornata di Serie A. La squadra di Martusciello viene da cinque sconfitte di fila in campionato, con un solo gol segnato nel parziale. Solo una volta i toscani hanno perso sei partite consecutive in Serie A, nel 1986, alla loro prima partecipazione al massimo campionato.

QUI EMPOLI - L'unico vero dubbio riguarda il solito ballottaggio in attacco tra Marilungo e Maccarone, con il primo leggermente favorito. El Kaddouri in campo da ex. Martusciello monitora in allenamento un acciaccato Cosic mentre riunito al gruppo Mauri. Ancora out Mchedlidze afflitto da mal di schiena, ko anche Tello per problemi muscolari.

QUI NAPOLI - Sarri dà fiducia al tridente dei piccoletti, con Callejon-Mertens-Insigne. Jorginho confermato in regia, Hamsik gioca, Zielinski favorito su Rog. In difesa coppia centrale Albiol-Koulibaly, l'africano però è diffidato e c'è la possibilità di essere preservato in vista della Juve. Pavoletti e Milik in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. Allenatore: Martusciello.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.