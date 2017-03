Empoli-Napoli: attesi quasi 5mila tifosi ospiti, scatta piano sicurezza

Scatta l'allerta sicurezza, ad Empoli, per il match di domenica 19 marzo contro il Napoli. Al Castellani, alle 12.30, si preannuncia il pienone, o quasi, nell’impianto sportivo di via delle Olimpiadi dove sono attesi circa 5.000 tifosi del Napoli, arriva un appello alle tifoserie.

"Chi può vada allo stadio a piedi o in bicicletta". E’ la raccomandazione che parte dal Gos, Gruppo operativo sicurezza, attraverso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni e il Comune di Empoli.

PARCHEGGI - È consigliabile per chi fra i tifosi empolesi non può non utilizzare l’auto per raggiungere la zona sportiva parcheggiare nel piazzale sterrato del Parco di Serravalle. Per i tifosi che arrivano da fuori città si ricorda che l’uscita consigliata lungo la Fi-Pi-Li è quella di EMPOLI EST.

I sostenitori del Napoli sono invitati a utilizzare i parcheggi posti lungo la strada Tosco Romagnola/Viale Petrarca, a Sud, rispetto allo stadio, ma anche quelli nei pressi dello svincolo Empoli Est (zona commerciale Pontorme). I tre parcheggi nella zona di via Bisarnella, all’intersezione con la statale, compreso quello davanti al palazzetto dello sport (dietro Curva Sud), saranno occupati anche dai mezzi dei sostenitori ospiti, ne sono attesi almeno quattro.

Non si registrano particolari questioni legate all’ordine pubblico, ma in ogni caso quella di raggiungere lo stadio a piedi o in bicicletta è una sollecitazione e un appello accorato per agevolare al massimo la viabilità.

FORZE dell’ORDINE – Saranno 200 i rappresentanti delle forze dell’ordine impegnate in questa giornata, non solo in zona stadio, ma anche per monitorare le aree del centro città e della stazione ferroviaria, oltre che gli svincoli viari principali. A questi si aggiungono 24 agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e le decine di operatori sanitari legati al 118 dell’Asl.

IL ‘CASTELLANI’ – Da segnalare che nella giornata della ‘Festa del papà’ le Curve Nord e Dinamica saranno riempite dalle famiglie. Infatti l’Empoli FC ha invitato i bambini delle scuole calcio affiliate, i piccoli saranno accompagnati da babbi e mamme. Saranno presenti anche decine di calciatori in erba delle scuole affiliate al club azzurro della regione Campania. Solo nelle Curve Nord e Dinamica sarà possibile entrare senza tessera del tifoso pur essendo residenti in Campania. Mentre negli altri settori occorre l’esibizione della tessera del tifoso: i settori dedicati ai tifosi ospiti sono la Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud.

VIABILITA’ - Il traffico lungo la strada Tosco Romagnola (statale 67) si preannuncia intenso nelle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio della gara e anche al suo termine, previsto attorno alle 14.15. In particolare potrebbero crearsi rallentamenti per consentire un rapido passaggio delle tifoserie ospiti nel tratto dallo stadio verso svincolo Empoli Est Fi-Pi-Li, in uscita dalla città. Proprio per questo, per motivi di sicurezza, come ormai avviene di consuetudine, dalle 14.15 (orario approssimativo della fine della partita) alle 15.15 circa, lo svincolo Empoli Est della ‘superstrada’ sarà chiuso in uscita, sia in direzione Firenze sia in direzione Livorno.

Chi si deve recare a Empoli può utilizzare gli svincoli di Montelupo o Empoli Centro o Empoli Ovest. Inoltre la Tosco Romagnola sarà chiusa in quell’intervallo di tempo sempre per il deflusso dei tifosi: in sostanza, alle 14.15 circa, dal Ponte Alcide De Gasperi fino a Empoli Est la circolazione sulla Tosco Romagnola sarà chiusa per agevolare il veloce deflusso dei tifosi i quali, in uscita dalla zona stadio, potranno svoltare solo verso Est. Chi transita sulla Statale da Montelupo Fiorentino verrà deviato sulla Fi-Pi-Li.