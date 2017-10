Empoli: grave incidente sul lavoro, è morto un operaio caduto da un tetto

Questa mattina un operaio di 46 anni è morto nell'etichettificio Unilabel, a Pozzale, alle porte di Empoli. L'uomo, che lavorava per una ditta esterna di Poggio a Caiano, si trovava sul tetto della struttura quando è caduto. Inutili i soccorsi del 118, l'operaio non ce l'ha fatta. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto.

"Ho appreso con profondo dolore della morte di un uomo di 46 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, questa mattina, mentre si trovava in una azienda della nostra città - ha detto la sindaca di Empoli Brenda Barnini -. Notizie come questa ci colpiscono e ci amareggiano profondamente. Non potrebbe essere altrimenti di fronte a un padre di famiglia che se ne va in giovane età e in un modo così tragico".

"Alla famiglia di Guerino Elia, alla moglie, ai tre figli e a tutti i suoi cari - ha concluso Barnini - va la mia personale vicinanza, unita a quella dell’Amministrazione Comunale e della Città tutta. Vicinanza umana alla famiglia e sostegno al lavoro delle istituzioni che avranno il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Insistere sulla prevenzione ad ogni livello: un impegno che riguarda tutti".