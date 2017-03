Empoli, in due muoiono carbonizzati in un casolare

Due persone sono morte carbonizzate all'interno di un casolare dismesso ed abbandonato da molti anni nella periferia ovest di Empoli, in via Livornese, a breve distanza dallo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti nella notte, da poco prima le tre, con 7 uomini e due veicoli. Le due vittime sono probabilmente due senza fissa dimora che lo utilizzavano come riparo di fortuna.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio hanno notato uscire del fumo da una finestra. I pompieri hanno spento le fiamme in circa mezz'ora e hanno trovato i cadaveri carbonizzati al primo piano dell'edificio. Lo stabile non è abitabile e privo degli impianti di servizio tra cui il riscaldamento e quello elettrico. La procura di Firenze ha messo sotto sequestro l'edificio.