Empoli, porzione di cornicione cade da Palazzo Pretorio 

Una porzione del cornicione di Palazzo Pretorio, edificio di proprietà comunale, è caduta a terra oggi, 12 settembre, intorno alle 12.30 all’altezza di Canto Pretorio, la strada che collega via del Papa a Piazza Farinata degli Uberti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e tecnici del Comune per la messa in sicurezza dell’area che è stata transennata.



Al momento è stato valutata la necessità di chiudere il passaggio pedonale e veicolare in quel punto.

L’amministrazione comunale sta intervenendo con la realizzazione in tempi brevissimi di una tettoia per consentire l’ingresso a un negozio che si trova a pochi passi dal punto di caduta del cornicione.

Domani mattina, con un a piattaforma aerea, sarà analizzato lo stato del cornicione e si verificherà se dovrà essere realizzare un ponteggio per consentire interventi di urgenza ancora da decidere.