Empoli: blitz dei carabinieri, fermati tre ricercati

I carabinieri della compagnia di Empoli, nel corso della giornata di ieri, hanno notificato, a L.A. lucchese di 54 anni e residente nel comune di Empoli, a A.P. napoletano di 38 anni, residente nel comune di Fucecchio, a M.T. rumeno di 41 anni, residente nel comune di Empoli, tre distinti ordini di carcerazione.

Nello specifico, L.A. deve scontare una pena residua di 5 mesi e 12 giorni per un furto commesso nel 2010, A.P. deve scontare 10 mesi di reclusione per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale commesso a Livorno nel 2006, per entrambi la pena verrà scontata in regime di detenzione domiciliare. Ben diverso è per M.T. il quale deve scontare presso il carcere di Sollicciano una pena residua di tre anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione per reati fiscali continuati commessi in Romania nel 2010.