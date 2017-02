Empoli: banconote false, quattro arresti

Sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Empoli quattro persone trovate in possesso di banconote false. La banda è stata bloccata in località Sovigliana, nel comune di Vinci, mentre si trovava all'interno di un'auto. Dalla perquisizione effettuata i carabinieri hanno rinvenuto occultate un migliaio di euro in banconote da 50 pronte per essere spese in negozi della zona.



Nei giorni scorsi diverse erano state le segnalazioni a Empoli e nei comuni circostanti di episodi di spendita di banconote false. Esercenti di negozi hanno tutti riferito ai carabinieri che si presentavano nel loro esercizio dei ragazzi i quali, dopo aver scelto articoli di poco valore, pagavano la merce con banconote sempre di valore di molto superiore all’importo dovuto (quasi sempre con un pezzo da 50 euro) al commerciante e, una volta ricevuto il resto, si allontanavano velocemente senza dare il tempo ai commessi o ai proprietari di verificare la genuinità della banconota. La beffa era quindi doppia perché, oltre alla merce, i truffatori si portavano via anche il resto lasciando in negozio la banconota inutilizzabile.



L’ipotesi maggiormente accreditata è che i due ragazzi più giovani, entrambi toscani, fossero utilizzati dal napoletano e dal calabrese residente in toscana per spacciare le banconote false grazie alle loro facce pulite, sfruttando inoltre il fatto che i due giovani, essendo del posto, non avrebbero destato sospetto agli occhi dei commessi e dei titolari dei negozi visitati per il loro accento. Gli episodi sarebbero avvenuti anche a Fucecchio e Lamporecchio.