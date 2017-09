Emergenza sangue in Lazio: i carabinieri donano a Careggi e Meyer

I carabinieri della scuola Marescialli e Brigadieri rispondono all'appello lanciato dal Centro regionale sangue della Toscana per far fronte all'emergenza sangue in Lazio, dovuta al blocco di donazioni in seguito ai casi di Chikungunya provocati da zanzare infette a Roma e Anzio. I carabinieri di Castello hanno subito dato la loro disponibilità in numero consistente e stamani 20 allievi sono andati a donare il sangue al Meyer, e altri 20 sono andati a Careggi. "Ringrazio i Carabinieri per la disponibilità e la sensibilità dimostrata - dice l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - E invito i toscani a raccogliere l'appello del CRS ad andare a donare il sangue, in maniera programmata e coordinata".



Martedì la responsabile del CRS si incontrerà con il medico dei carabinieri e con i responsabili trasfusionali di Meyer, Careggi e Asl Toscana centro, per programmare le donazioni scaglionate degli altri allievi. Questo anche su richiesta del Centro Nazionale Sangue, che chiede di scadenzare gli aiuti.