Emergenza incendi, in Toscana mancano i Vigili del fuoco

E’ stato un fine settimana difficile per i Vigili del fuoco della Toscana: tanti gli incendi da spegnere in tutto il territorio. Il numero di pompieri non è però sufficiente per fronteggiare l’emergenza. Lo sostiene la Cisl Toscana che in un comunicato scrive: “Mentre la Toscana brucia, il governo, per recuperare risorse, rimette in discussione anche le assunzioni promesse, indispensabili per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle prese da tempo con carenze di organico”. Per questo motivo mercoledì mattina, 19 luglio, anche i Vigili del fuoco della Toscana parteciperanno al presidio di protesta a Roma, davanti a Montecitorio, per chiedere il rispetto degli impegni presi dal governo con la categoria.

“Lanciamo l’allarme che riguarda il personale del Corpo Nazionale Vigili del fuoco - spiega la Cisl - che da giorni e giorni ormai impegna gli stessi uomini, ripetutamente, richiamando in servizio anche quelli che sono liberi dopo aver già operato magari intere giornate sul fronte incendi. Lo scorso giovedì a Roma la FNS CISL, unitamente a CGIL e UIL, ha incontrato i vertici del ministero ma il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Motivo della protesta è proprio il rischio delle mancate assunzioni, prima promesse dal ministro dell’Interno Minniti e poi messe in dubbio per l’esigenza di recuperare risorse nelle tante manovre e manovrine economiche di aggiustamento del governo.”