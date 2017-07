Emergenza incendi, nel 2017 già 300 roghi. Rossi: "Servono più mezzi"

“Il sistema dell'antincendio della Toscana ha dimostrato di funzionare. Tuttavia può essere migliorato e a questo si lavorerà nei prossimi mesi”. Lo ha annunciato il presidente Enrico Rossi durante la comunicazione che ha fatto ieri in consiglio regionale.

Il 2017 si sta rivelando un anno record per il numero di incendi. Nei primi 6 mesi dell'anno si sono verificati 303 incendi boschivi, a fronte di una media quinquennale di 115, che hanno percorso circa 350 ettari rispetto alla media di 130 ettari.

Particolarmente grave la situazione del mese di luglio: nei primi 20 giorni del mese di luglio si sono verificati circa il doppio di eventi e il triplo di ettari di superficie percorsa dal fuoco mediamente nell'intero mese.

"Quanto accaduto ci impone di concentrare le forze e mettere in campo azioni serie – ha proseguito Rossi – con una revisione legislativa per reintervenire sulle aree bruciate, come verranno reintegrate, con quali finanziamenti e quali interventi. A rischio è non solo il paesaggio, ma anche la tutela dell'agricoltura e del nostro patrimonio forestale. Per questo entro settembre porteremo in consiglio un'ipotesi di lavoro e di revisione della legge sulla forestazione".

Il consiglio regionale ha poi votato a maggioranza una mozione che chiede “più mezzi aerei e personale a disposizione della Toscana'', di ''valutare l'aumento, con particolare riferimento al periodo estivo, della presenza di presidi dei vigili del fuoco nei luoghi strategici per il contrasto agli eventi incendiari'' e a ''valutare la costituzione, in quei luoghi, di nuclei volontari antincendio''.