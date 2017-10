Sesto Fiorentino: accordo fra Eli Lilly, scuola e università

Un accordo di programma da 17,6 milioni di euro che permetterà di realizzare una nuova ed unica sede al posto delle attuali due per il liceo scientifico Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino; realizzare nuove aule universitarie all'interno del polo scientifico e tecnologico; consentire l'ampliamento produttivo e occupazionale della sede di Sesto Fiorentino della multinazionale del farmaco Eli Lilly.

L'accordo è stato sottoscritto da sei soggetti: la Regione Toscana, che dell'operazione è il principale finanziatore grazie ad uno stanziamento di 10 milioni di euro; la Città metropolitana di Firenze, che contribuisce con 7 milioni di euro; l'Università degli studi di Firenze che corrisponderà i restanti 600.100 euro. Insieme a loro hanno firmato anche i comuni di Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, oltre alla Eli Lilly.

Con l'intesa la Città metropolitana cede per 7 milioni di euro alla Eli Lilly l'area attigua, in cui sorge il Liceo scientifico. Questo rimarrà funzionante e continuerà ad ospitare gli studenti fino a che non sarà terminata la costruzione di un nuovo plesso, prevista a poca distanza, nell'area di proprietà dell'Università degli studi di Firenze che ospita il polo scientifico e tecnologico.

L'Ateneo fiorentino cederà alla Città Metropolitana in cambio di 1,525 milioni di euro l'area in cui verrà realizzato il nuovo ed unico plesso destinato ad ospitare il liceo scientifico. Realizzarlo costerà circa 17 milioni di euro. L'Università riconoscerà alla Città metropolitana un contributo pari a 660.100 euro. Non lontano sorgerà anche un edificio (2,12 milioni di euro il costo per la sua realizzazione) destinato ad ospitare 4 aule universitarie da 250 posti ciascuna.

Alla Eli Lilly andranno 250.000 euro l'anno (come previsto dalle valutazioni dell'Agenzia del demanio) di indennità di occupazione per non poter utilizzare i locali acquistati dell'attuale liceo. Entro la fine del 2018 è prevista la progettazione, le procedure di gara agli inizi di maggio 2019. I lavori dovrebbero durare circa due anni ed essere ultimati agli inizi del giugno 2021. Così la nuova struttura dovrebbe cominciare ad ospitare alunni ed uffici a partire dalla fine di agosto 2021. Più veloci i tempi per la realizzazione del nuovo edificio universitario: la progettazione ultimata entro il giugno 2018, la gara entro la fine dello stesso anno e circa un anno servirà per realizzare l'opera, con la consegna delle aule prevista per gli inizi di febbraio 2020.

"E' un accordo dove vincono tutti", ha commentato il Presidente della Regione Enrico Rossi. "Un esempio di come fare sistema fra pubblico e privato", ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Un accordo che porterà sul nostro territorio nuovi investimenti, nuovo lavoro di qualità e nuova scuola, inserita all’interno del Polo scientifico che è uno dei fiori all’occhiello della formazione universitaria nel nostro Paese”, ha commentato il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi.