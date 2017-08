Eclissi di Luna: a che ora e dove vederla

Questa sera occhi puntati al cielo non solo per vedere le stelle cadenti. In Italia, e a Firenze, sarà parzialmente visibile l'eclissi di Luna. L'eclissi lunare è un noto fenomeno ottico durante il quale l'ombra della Terra oscura del tutto o parzialmente la Luna e che si verifica nel momento in cui quest'ultima è in fase di "piena" mentre Sole, Terra ed essa si trovano allineati in quest'ordine.

Lo spettacolo inizierà alle 20 e 20 e terminerà verso le 22 e 30.

I luoghi migliori a Firenze e dintorni in cui vederla sono: il parco di Villa Demidoff a Pratolino, Monte Morello, Fiesole, Trespiano, Settignano, Pian dei Giullari, le sponde del lago di Bilancino a Barberino di Mugello e ovviamente nei pressi dell'osservatorio astronomico di Arcetri.

L'ecilissi sarà visibile a occhio nudo.