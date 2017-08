Duomo, spray urticante in faccia a extracomunitario

Ieri mattina un 52enne italiano è stato denunciato dopo aver utilizzato dello spray al peperoncino contro un cittadino senegalese di 50 anni. Poco prima dell'arrivo della volante, l'uomo avrebbe spruzzato il gas urticante in faccia al 50enne. Il senegalese è stato accompagnato in ospedale: riporterà una prognosi di 5 giorni. Il 52enne si è difeso davanti ai poliziotti dicendo di essere intervenuto perchè il senegalese infastidiva i passanti in Via Cavour. Ne sarebbe nata una discussione per cui si è visto "costretto" ad usare lo spray. Gli agenti gli hanno sequestrato la bomboletta in quanto non sarebbe a norma con le leggi italiane. Indosso gli è stato trovato anche un taglierino di 18 centimetri. E' stato denunciato per lesioni e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.