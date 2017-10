Duomo, lite tra un tassista e tre turiste degenera

Ieri notte lite tra un tassista e tre cittadine americane dopo una corsa tra Piazza Strozzi e Piazza Duomo. Le tre turiste infatti giudicavano eccessivo pagare più di 11 euro per il tragitto e volevano pagare la corsa meno della metà. Il tassista, dal canto suo, ha spiegato alle clienti i motivi del pagamento chiarendo che se non avessero pagato le avrebbe riportate nel punto dove era partita la corsa. Il diverbio all'interno dell'abitacolo è presto degenerato tanto che le tre hanno cominciato a prendere a calci la vettura. La lite è poi sfociata in strada dove le tre si sono accanite contro l'auto; il quartetto sarebbe venuto alle mani. Una delle donne ha raccontato che il tassista l'avrebbe colpita con un pugno, lui che l'avrebbe solo strattonata per tentare di fermare la loro irruenza. Sul posto è arrivata la polizia e poi il 118 per calmare la ragazza che aveva raccontato di essere stata colpita.