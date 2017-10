Duomo, impalcature sulla facciata per rimuovere tre grandi sculture

Sono in fase di montaggio le impalcature sulla facciata del Duomo che serviranno per rimuovere tre grandi sculture da restaurare, raffiguranti Papa Leone Magno, Papa Gregorio VII e Papa Celestino. I lavori andranno avanti per due settimane e a seguire, appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno, si procederà alla rimozione delle statue. Lo smontaggio delle impalcature è previsto entro dicembre.

I lavori odierni fanno parte di un più ampio progetto di manutenzione e restauro della facciata ottocentesca del Duomo, che l’Opera di Santa Maria del Fiore ha programmato da tempo e che comprende anche le tre porte bronzee.

Le tre sculture della facciata del Duomo sono opera di Raffaello Romanelli, Fortunato Galli e Dante Sodini. Le statue, dopo essere state rimosse dalla facciata del Duomo, saranno restaurate e sostituite da repliche di marmo, come in precedenza è stato per il Samuele (settembre 2017) e prima ancora, negli anni Duemila, per altre due sculture, Adamo ed Eva, dell’artista Lot Torelli.

Il restauro e le repliche saranno realizzate dalle maestranze della Bottega di restauro dell’Opera di Santa Maria del Fiore che vanta una storia di 721 anni.