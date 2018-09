Duccio Dini: la Regione stanzia 40mila euro per la famiglia

Il consiglio regionale ieri ha votato sì all'unanimità, con l'ok di tutte le forze politiche, allo stanziamento di un contributo di 40mila euro per la famiglia di Duccio Dini, il giovane travolto e ucciso all'Isolotto il 10 giugno scorso al termine di un inseguimento tra auto.

La mozione approvata, proposta dai consiglieri di Sì Toscana a Sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti, prevede un doppio contributo da 20mila euro, uno per quest'anno e uno per il 2019, oltre alla costituzione in parte civile da parte della Regione nel processo contro i responsabili della morte del giovane. La mozione sollecita anche il varo di una disciplina organica in materia.