Drone in volo sopra Ponte Vecchio, denunciato 14enne

Un drone in volo sopra Ponte Vecchio. E' successo ieri sera intorno alle 22, prima che i passanti allertassero i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno velocemente individuato il responsabile: era un ragazzino di 14 anni, che lo guidava dal vicino ponte alla Carraia.

Il drone, munito di telecamera e della relativa consolle, è stato sequestrato. Il 14enne è stato invece denunciato alla procura per i Minorenni per aver fatto volare il drone all’interno di un'area di competenza dell'aeroporto di Firenze senza l'autorizzazione ENAC, per esercizio abusivo della navigazione e per esercizio abusivo di professione, in quanto sprovvisto di titolo idoneo al comando. Il minore è stato poi affidato ai genitori.

IN EVIDENZA – Drone vicino al consolato Usa, scatta l'allarme