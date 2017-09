Drone vola sopra i Lungarni: scatta l'allarme ma è una pubblicità

Ieri pomeriggio intervento della polizia su Lungarno Vespucci dopo che un drone si era alzato in volo. Gli agenti sono stati allertati dal personale di un albergo che avevano notato una coppia affacciata al balcone di una struttura ricettiva intenta a far volare l'apparecchio sul centro storico. Gli agenti li hanno raggiunti scoprendo che si trattava di due cittadini albanesi: un imprenditore e un persona che lavorava per lui. Quest'ultimo stava guidando il drone in volo. Si è scoperto che il piccolo velivolo stava effettuando delle riprese per realizzare un video per pubblicizzare una profumeria. Il tutto però senza alcuni tipo di autorizzazione. Motivo per cui è stato denunciato per aver fatto volare il dispositivo su una zona interdetta, per esercizio abusivo di navigazione aerea e perchè non era in possesso del titolo idoneo a far levare in aria quel dispositivo.