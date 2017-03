Droga, Nardella: "Se necessario agenti nelle scuole"

Per contrastare l'uso delle droghe "in casi estremi, se la questura e le forze dell'ordine lo ritengono necessario, si consenta agli agenti di entrare nelle scuole. Lo dico per un semplice motivo: la legalità si rispetta in ogni spazio dello Stato, aperto o chiuso che sia". Lo dice il sindaco di Firenze Dario Nardella intervistato a Lady Radio, che propone anche "un lavoro sull'educazione, la formazione e l'informazione nelle scuole, perche' il consumo di droghe, soprattutto pesanti, sta diventando un problema serio".



Detto questo "non sono contrario alla legalizzazione delle droghe leggere. Attenzione, non sto parlando di liberalizzazione, ma di legalizzazione". Ciò vuol dire "governare questo fenomeno, che è un modo per stroncare la malavita e la criminalità che prospera alle spalle di tanti giovani e di tante persone indifese". (Agenzia Dire)